Фазель поблагодарил НОК США за помощь в допуске Мирошниченко до чемпионата мира

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Игрок юниорской сборной России и "Авангарда" Иван Мирошниченко получил возможность въехать в США для участия в чемпионате мира благодаря помощи Ассоциации хоккея США (USA Hockey) и Национального олимпийского комитета страны. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Ранее Федерация хоккея России сообщила, что 16-летний спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в турнире.

"Он смог поехать, и мы очень рады этому, ему выдали специальное разрешение. USA Hockey много работала для этого, спасибо этой организации и НОК США. Вначале были проблемы, но теперь все разрешилось, и я очень счастлив", - сказал Фазель.

16 апреля Мирошниченко, который в 20 матчах сезона Молодежной хоккейной лиги за "Омских Ястребов" набрал 15 очков по системе "гол+пас" (5+10), в интервью порталу "Чемпионат" рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин.

Глава IIHF рассказал о ходе подготовки к турниру. "Работы у нас много. Там все нормально, все команды уже там, находятся на карантине, там 17 градусов тепла. Проблем никаких нет, и мы готовы скрестить пальцы, ситуация под контролем", - отметил Фазель.

Чемпионат мира пройдет во Фриско и Плэйно (штат Техас) с 26 апреля по 6 мая. В группе B, где предстоит сыграть сборной России, также выступят команды США, Чехии, Финляндии и Германии.