Ласьков заявил, что Мозякин хотел бы продолжить карьеру в "Металлурге"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Сергей Мозякин планирует продолжить деятельность с клубом, в том числе и игровую. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

Контракт 40-летнего нападающего с "Металлургом" истекает 30 апреля 2021 года. Ранее журналист газеты "Спорт-Экспресс" Михаил Зислис в своем Telegram-канале сообщил, что клуб предложил Мозякину работу в фарм-клубе.

"Не знаю, откуда появилась такая информация, я еще никому ничего не предлагал, - сказал Ласьков. - Кто, кроме меня, мог ему что-то еще предложить? Я пока выслушал пожелания Сергея, и все".

"Да, Сергей сказал, что он хотел бы продолжить свою деятельность с хоккейным клубом "Металлург", в том числе и игровую, но пока это еще ничем не закончилось. Пока все в размышлениях. Понятно, что игрока такого уровня нельзя так просто отпускать, но мы еще ничего не предлагали", - отметил собеседник ТАСС.

Мозякин выступает за "Металлург" с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды - чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

В нынешнем сезоне на его счету 49 матчей, в которых он набрал 31 (14 шайб + 17 передач) очко.