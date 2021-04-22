Вице-президент "Металлурга" сообщил, что Кошечкин хочет продолжить карьеру

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Голкипер хоккейного клуба "Металлург" Василий Кошечкин по-прежнему имеет желание продолжить свою игровую карьеру. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

Контракт 38-летнего вратаря с "Металлургом" истекает 30 апреля 2021 года.

"По поводу Василия Кошечкина мы думаем, - сказал Ласьков. - Сейчас подбирается весь состав, все зависит от количества иностранцев. У нас есть вратарь-легионер, смотрим, что есть в наличии".

"Мы видим, что Вася продолжает работать в спортивном зале. Я понимаю, что у него есть желание, что он хотел бы продолжить играть - я разговаривал с ним еще во время сезона. Поэтому мы пока тоже находимся на стадии переговоров", - добавил собеседник ТАСС.

Кошечкин выступает за "Металлург" с 2013 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В нынешнем сезоне он провел 37 матчей, из них два - "на ноль". В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и чемпионата мира (2009). Также Кошечкин является серебряным (2010) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.