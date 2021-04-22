Новый зачет появится на ралли "Шелковый путь" в 2021 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Спортсмены на мотоциклах и квадроциклах, которые не имеют технической поддержки механиков и инженеров, смогут принять участие в ралли "Шелковый путь". Об этом сообщает пресс-служба организаторов ралли.

В ралли смогут принять участие лишь первые 15 заявившихся в этой категории пилотов. Также спортсменам будет выдана вся необходимая экипировка.

Старт гонки запланирован на 1 июля в Омске. Спортсмены будут выступать на протяжении 10 гоночных дней, включая этап-марафон, а общая протяженность ралли составит 5 400 км. Финиширует гонка 11 июля в столице Монголии Улан-Баторе.

Гонка проводится с 2009 года. В 2020 году ралли было решено отменить из-за пандемии, однако этим летом она возобновляется с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований, включая обязательное обследование участников соревнований на коронавирус. Ралли "Шелковый путь" является этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли международной мотоциклетной федерации (FIM), а также этапом Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA).