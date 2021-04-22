РФС не удовлетворил апелляцию ЦСКА на отмену желтой карточки Сигурдссону

ТАСС, 22 апреля. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не удовлетворил апелляцию московского футбольного клуба ЦСКА на отмену желтой карточки полузащитнику Арнору Сигурдссону, он пропустит матч 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Ашот Хачатурянц.

Сигурдссон получил желтую карточку в матче 26-го тура против "Сочи" (2:1), из-за чего должен будет пропустить следующую встречу.

"Мы рассматривали заявление футбольного клуба ЦСКА об отмене желтой карточки Сигурдссону. Решение следующее - отказать в удовлетворении заявления ЦСКА. Сигурдссон следующий матч пропускает. Данное решение принято в соответствии с заключением экспертно-судейской комиссии, она постановила, что предупреждение было вынесено правильно", - сказал Хачатурянц.

Встреча пройдет 25 апреля на "Открытие-Арене" и начнется в 16:30 мск.