РФС оштрафовал "Локомотив" на 200 тыс. рублей по итогам матча с "Ростовом"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский "Локомотив" на 200 тыс. рублей по итогам домашнего матча 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ростовом". Об этом журналистам сообщил председатель комитета Ашот Хачатурянц.

Встреча прошла 17 апреля и завершилась победой "Локомотива" со счетом 4:1.

"Локомотив" за скандирование зрителями оскорбительных выражений получил штраф в размере 100 тыс. рублей, - сказал Хачатурянц. - По части второй санитарного регламента клуб оштрафован на 50 тыс. рублей, по части третьей - также на 50 тыс. рублей. "Ростов" за нарушение санитарного регламента оштрафован на 45 тыс. рублей".

"За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско оштрафован на 30 тыс. рублей, - добавил Хачатурянц. - За нарушение санитарного регламента "Краснодар" оштрафован на 20 тыс. рублей, за необеспечение безопасности на стадионе, за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение санитарного регламента - на 170 тыс. рублей. "Зенит" получил штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента, тренер команды Александр Низелик оштрафован на 10 тыс. рублей, за появление на поле постороннего лица клуб оштрафован на 20 тыс. рублей"

"Локомотив" с 49 очками после 26 игр занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков.