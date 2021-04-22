Минспорт удовлетворительно оценил выступление фристайлистов в сезоне-2020/21

ТАСС, 22 апреля. Министерство спорта удовлетворительно оценило выступление российских фристайлистов в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

В заседании, которое прошло в среду, принимали участие президент ФФР Алексей Курашов, главный тренер сборной России Михаил Носов, а также директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

"Обсудили задачи, стоящие перед нами в предстоящем сезоне, возможности поддержки со стороны Минспорта, в частности организации тренировочных мероприятий, - сказал Носов. - В конечном итоге Минспорт удовлетворительно оценил нашу работу, поскольку этот сезон стал лучшим в истории российского фристайла".

В общем зачете чемпионата мира по фристайлу и сноуборду российская команда заняла первое место, завоевав шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых наград, вторыми стали канадцы (4-5-2), третьими - представители Швейцарии (2-3-2). Соревнования проходили с 11 февраля по 16 марта в Швеции, США, Словении и Казахстане.