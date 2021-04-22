Президиум федерации оценил на "удовлетворительно" выступление российских лыжников в сезоне

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поставил удовлетворительную оценку выступлению российских лыжников в предолимпийском сезоне. Об этом ТАСС сообщил член президиума ФЛГР Сергей Крянин.

22 апреля состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором были подведены итоги сезона и рассмотрены списки спортсменов, которые будут централизованно готовиться летом к олимпийскому сезону.

"Главный тренер сборной России Елена Валерьевна Вяльбе выступила на президиуме с докладом по итогам сезона, после чего путем голосования была вынесена оценка выступлению наших спортсменов. Было два варианта: удовлетворительно и неудовлетворительно. Все проголосовали за удовлетворительную оценку", - сказал Крянин.

Собеседник ТАСС также отметил, что больших изменений в составах групп, работающих под руководством Юрия Бородавко, Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова и Егора Сорина, по сравнению с прошлым сезоном, не произошло. Окончательный список спортсменов будет обнародован позже.

Александр Большунов в прошедшем сезоне стал во второй раз победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второй в общем зачете стала Юлия Ступак. На чемпионате мира в германском Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место, завоевав золотую, три серебряные и бронзовую награды. В общем зачете январского "Тур де Ски" Большунов занял первое место, Денис Спицов - третье, Ступак была второй в женском зачете.