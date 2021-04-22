Арт-инсталляцию "Квартира №60" к Евро-2020 открыли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Арт-инсталляцию "Квартира №60", посвященную победе сборной СССР на первом Кубке Европы, открыли в четверг в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади в честь 50 дней, которые остались до чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Мы очень рады, что мы имеем возможность выйти за рамки просто футбола, мы можем связать спорт и искусство. Это одна из ярких страниц, которая предшествует началу этого турнира. Выставка нас отправляет в яркое время - на чемпионат Европы 1960 года. Инсталляция будет доступна всем желающим", - сказал на церемонии открытия гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Историк и петербургский краевед Лев Лурье в честь открытия вручил Сорокину символические ключи от музея.

Сама инсталляция выполнена в виде интерьера советской квартиры. "Эта квартира - полная реконструкция квартиры 60-х годов, где живет семья, члены которой являются страстными футбольными болельщиками", - сказала журналистам директор государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

На экспозиции можно увидеть вещи 60-х годов, копию газеты France Football 1960 года, посвященную победе сборной СССР над сборной Югославии, официальную копию Кубка Европы, которые являются подарками всем участникам первого европейского турнира по футболу, а также оригинальный Золотой мяч советского голкипера Льва Яшина, которого в 1963 году признали лучшим футболистом Европы. Кроме того, на выставке представлены советские фотографии с футбольных матчей, спортивная атрибутика 60-х годов и другие экспонаты. Посетители экспозиции также смогут прослушать аудиоспектакль на тему футбола. По словам Истягиной-Елисеевой, часть экспонатов для выставки предоставила вдова Льва Яшина.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.