Бразильский жокей дисквалифицирован на три года за жестокое обращение с пони

ТАСС, 22 апреля. Бразильский жокей Леандру Апаресиду да Силва дисквалифицирован трибуналом Международной федерации конного спорта (FEI). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Срок дисквалификации 45-летнего спортсмена составляет три года. Также он должен будет выплатить штраф в размере 2,5 тыс. швейцарских франков и 2 тыс. швейцарских франков в качестве издержек по судебному процессу.

Отмечается, что ранее в социальных сетях его сыном было опубликовано видео, где да Силва ездит верхом на пони по имени Пикулито, при этом чрезмерно дергает поводьями, причиняя лошади боль. Также решением трибунала было установлено, что за пони бежала собака, причиняя животному стресс на фоне испытываемых болезненных ощущений, а сам да Силва был слишком тяжел для лошади.

Да Силва является участником Олимпийских игр 2008 года в Пекине, где занял 43-е место в индивидуальной выездке.