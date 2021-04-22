Федерация лыжных гонок России объявила состав сборной на сезон-2021/22

ТАСС, 22 апреля. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) на заседании президиума утвердила состав сборной на сезон-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР.

В группе Маркуса Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина. В группу Олега Перевозчикова вошли Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.

В группе Егора Сорина будут тренироваться Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алена Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева. Юрий Бородавко будет тренировать Александра Большунова, Дениса Спицова, Александра Терентьева, Алексея Червоткина, Анастасию Кулешову, Анну Грухвину, Яну Кирпиченко, Марию Истомину, Наталью Непряеву.

Сезон-2021/22 по лыжным гонкам стартует в Финляндии, где пройдет этап Кубка мира с 26 по 28 ноября.