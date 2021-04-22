Сорокин: в РФ не будет исключений для иностранных болельщиков в случае их допуска на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Российские власти в случае принятия решения о допуске иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут летом в Санкт-Петербурге, не будут делать исключений для граждан отдельных стран. Об этом сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Ранее Сорокин в интервью ТАСС сообщал, что вопрос о допуске иностранных болельщиков еще прорабатывается. Он отмечал, что российская инфраструктура полностью готова принимать иностранцев во время проведения турнира.

"Решение по допуску иностранных болельщиков готовится в правительстве. Мы надеемся, что это решение обретет в ближайшее время юридическое оформление, и если оно будет принято, то будет касаться не только болельщиков Финляндии или Бельгии, а в целом иностранных обладателей билетов. Здесь мы не будем разделять между теми или иными странами", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос журналистов о допуске болельщиков из Бельгии.

На вопрос о том, сколько Петербург способен выдержать матчей турнира, Сорокин ответил, что стадион в городе "позволяет выдержать значительную нагрузку". Он также отметил, что вопрос допуска российских болельщиков в другие страны, которые примут матчи турнира, не является зоной ответственности российских властей.

"Это регулируется не нами, а правилами тех стран, куда они хотят поехать. Это будет определяться теми нормами, которые будут действовать в странах Европы на момент проведения [турнира]", - сказал он.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов.