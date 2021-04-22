В Ингушетии планируют создать два профессиональных футбольных клуба

ТАСС, 22 апреля. Министерство спорта, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Республики Ингушетия подписали соглашение о развитии футбола в регионе. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Договор подписан в рамках в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Согласно проекту, в регионе появится ряд футбольных полей, мини-футбольных площадок, а к 2024 году в столице республики Магасе будет построен стадион вместимостью 15 тыс. зрителей. В Ингушетии будет запущена система школьных и студенческих футбольных лиг, а также появятся первые для региона арбитры всероссийской категории.

"Ингушетия - спортивный регион, в котором более 11 тысяч человек занимаются футболом. Соглашение с РФС, региональными властями и республиканской федерацией футбола призвано объединить ресурсы сторон, чтобы сделать этот вид спорта еще более популярным среди жителей Ингушетии", - заявил министр спорта Олег Матыцин.

"К концу 2024 года в Магасе планируется построить стадион вместимостью 15 тысяч человек, в муниципальных образованиях республики появятся семь полноразмерных полей и шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Климатические условия региона позволяют круглый год заниматься спортом под открытым небом - пять новых полноразмерных полей с натуральным покрытием сделают футбол в Ингушетии еще более доступным, также в республике появятся пять новых отделений футбола. Чтобы молодые таланты могли развиваться и получать игровую практику в родном регионе, в нем планируется создать два профессиональных футбольных клуба. Уверен, что наша совместная работа по реализации соглашения будет плодотворной и эффективной", - добавил он.

Президент РФС Александр Дюков рассказал о развитии женского футбола в регионе. "В Ингушетии мы делаем акцент на развитии системы подготовки резерва и повышении доступности футбола для девушек. К 2024 году одной из ведущих спортивных школ региона будет присвоен статус "Региональный центр РФС", а еще трем - статус "Детский футбольный центр". Новый статус позволит школам рассчитывать на финансовую и методическую помощь РФС. И в каждой из них будут организованы группы подготовки девочек", - заявил он.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.