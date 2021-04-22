Российские чемпионы Паралимпиад в Токио и Пекине будут награждаться под музыку Чайковского

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) согласовал название, эмблему, флаг и гимн российских спортсменов на Играх в Токио и Пекине. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

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"МПК согласовал название, эмблему, флаг и гимн российской команды на Паралимпийских Играх в Токио и Пекине. В МПК отметили, что не имеют возражений по использованию названия, эмблемы, флага и гимна российской команды, предоставленных на согласование, и что они полностью соответствуют условиям, изложенным в решении CAS [Спортивного арбитражного суда] по делу WADA [Всемирного антидопингового агентства] против РУСАДА [Российского антидопингового агентства]", - сказал Рожков.

Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября этого года, зимние соревнования в Пекине состоятся с 4 по 13 марта 2022 года.