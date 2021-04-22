Соловейчик: Россия может принять командный чемпионат Европы по дзюдо

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Один из ближайших командных чемпионатов Европы по дзюдо может пройти в России. Об этом ТАСС сообщил президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

Первый командный чемпионат Европы по дзюдо прошел в Екатеринбурге в 2018 году, второй - на следующий год в Минске.

"Практически каждый год расписан в командных чемпионатах Европы, и в качестве одного из места проведения может стать Россия. Мы серьезно рассматриваем эту возможность", - рассказал Соловейчик.

Личный чемпионат Европы 2021 года прошел в Лиссабоне с 16 по 18 апреля. Предыдущий турнир состоялся в ноябре прошлого года в Праге, поскольку сроки турнира пришлось изменить в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"Следующий чемпионат [2022 года] пройдет в Софии, лицензия на проведение уже оплачена. Сейчас больших сомнений в нем нет - мы бережем наших спортсменов, у нас все отработано, - рассказал Соловейчик. - Потом личные чемпионаты Европы мы планируем провести в Париже, Швейцарии".