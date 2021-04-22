{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Более 100 волонтеров будет задействовано на марафоне "Европа-Азия" в Екатеринбурге

Первый старт серии массовых забегов состоится в Екатеринбурге 2 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Организаторы марафона "Европа-Азия" привлекут 120 волонтеров для помощи на первом из четырех стартов забега в Екатеринбурге, который пройдет 2 мая. Об этом ТАСС сообщил директор марафона Андрей Уткин.

"Волонтеры будут, всего 120 человек. У нас взаимовыручка с эстафетой "Весна Победы", сначала волонтеры будут на их мероприятии, потом передислоцируются к нам на дистанцию", - сказал он.

Уткин добавил, что сейчас продолжается регистрация на марафон, она будет открыта до 27 апреля. По оценкам директора, всего в забеге "Майская гроза" примут участие более двух тысяч человек.

Первый старт серии массовых забегов "Европа-Азия" "Майская гроза" состоится в Екатеринбурге 2 мая. Участники пробегут дистанции 3 и 10 км, для детей предусмотрены забеги на 400 и 800 метров.

Санкции WADA против российского спорта
Кравцов надеется, что музыка Чайковского будет удачной для российских спортсменов на Играх
Президент Союза конькобежцев России подчеркнул, что Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского известен во всем мире
Читать полностью