{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Мамиашвили: главное, чтобы как можно чаще был повод на Играх слышать музыку Чайковского

Ранее Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Наличие побед российских спортсменов на Олимпийских играх важнее, чем элементы айдентики команды. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили.

На эту тему
Горшков считает музыку Чайковского оптимальной для церемонии награждения россиян на Играх
Горшков считает музыку Чайковского оптимальной для церемонии награждения россиян на Играх

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине.

"Если уж мы поставлены в условия, что на протяжении двух лет наш гимн не может звучать на Олимпиадах, сейчас главное, чтобы был повод как можно чаще слышать концерт Чайковского в честь российских спортсменов, - заявил Мамиашвили. - А все остальное, как бы это высокопарно ни звучало, должно быть в сердцах и умах тех, кто будет представлять нашу великую страну".

Теги
Санкции WADA против российского спорта
Санкции WADA против российского спорта
Кравцов надеется, что музыка Чайковского будет удачной для российских спортсменов на Играх
Президент Союза конькобежцев России подчеркнул, что Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского известен во всем мире
Читать полностью