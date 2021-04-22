Мамиашвили: главное, чтобы как можно чаще был повод на Играх слышать музыку Чайковского

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине.

"Если уж мы поставлены в условия, что на протяжении двух лет наш гимн не может звучать на Олимпиадах, сейчас главное, чтобы был повод как можно чаще слышать концерт Чайковского в честь российских спортсменов, - заявил Мамиашвили. - А все остальное, как бы это высокопарно ни звучало, должно быть в сердцах и умах тех, кто будет представлять нашу великую страну".