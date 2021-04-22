Апелляцию "Локомотива" на решение о проведении матча в другом городе рассмотрят во вторник

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление московского "Локомотива" во вторник. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

В пятницу контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес решение о проведении матча 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Динамо" 8 мая на нейтральном поле в другом городе. Причиной тому послужило видео, на котором начальник железнодорожников Станислав Сухина за час до начала матча чемпионата с московским "Спартаком" выходит из судейской комнаты. Позднее портал "Спорт24" опубликовал запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит начальник "Спартака" Василий Козловцев. "Локомотив" в среду подал апелляцию на решение КДК РФС.

"Во вторник, 18:00", - сообщили в службе коммуникаций в ответ на вопрос о дате рассмотрения апелляции.

"Локомотив" с 49 очками после 26 игр занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 24 апреля на выезде встретится с "Тамбовом".