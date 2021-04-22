Кравцов надеется, что музыка Чайковского будет удачной для российских спортсменов на Играх

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов надеется, что Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который был одобрен в качестве замены гимна страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, будет удачной музыкой для российской команды. Об этом он сообщил ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине. Впервые эта музыка звучала вместо гимна России на церемонии награждения чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в нидерландском Херенвене (11-14 февраля).

"[Выбор] первого концерта Чайковского был коллективным решением, мы обсуждали это с нашими спортсменами, нам всем понравилось это решение, - сказал Кравцов. - Мы его предложили, нам его согласовали, конечно, это такая прекрасная музыка, которая известна всему миру - в Японии, в Китае, в общем, всем хорошо известна. Потом под нее выступали фигуристы, тоже неоднократно, они выиграли, как вы помните, все что можно. Так что эта музыка играла много раз, может быть, это будет удачная музыка для нашей сборной тоже, будем надеяться на это".