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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Полещук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе

В схватке за третье место в весовой категории до 50 кг она победила Оксану Ливач из Украины

ТАСС, 22 апреля. Россиянка Екатерина Полещук стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе. Соревнования проходят в Варшаве.

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В схватке за третье место в весовой категории до 50 кг 27-летняя россиянка победила Оксану Ливач из Украины. Вторая бронзовая награда досталась представительнице Польши Анне Лукасяк. Победительницей соревнований стала выступающая за Азербайджан Мария Стадник, серебро на счету болгарки Миглены Селишки. Теперь в активе 32-летней Стадник девять золотых медалей европейского первенства. Кроме этого, она является двукратной победительницей чемпионата мира и обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали Олимпийских игр.

Полещук является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в Нур-Султане. На чемпионатах России она по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.

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