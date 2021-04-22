Журова: музыка Чайковского будет звучать торжественно и ассоциироваться с Россией на Играх

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Музыка Петра Чайковского в качестве замены гимна страны будет звучать торжественно и ассоциироваться с Россией на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине.

"Я первоначально была за Чайковского, наш союз [конькобежцев России] вместе с федерацией фигурного катания предложили композицию на чемпионаты мира, - сказала Журова. - Болельщики уже слышали эту музыку, МОК принял положительное решение. Произведение ассоциируется с Россией и звучит торжественно. Это была прекрасная идея, рада, что нас услышали".