Вяльбе: российские лыжники будут гордиться музыкой Чайковского на Играх

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Лыжники сборной России будут гордиться музыкой Чайковского, которая прозвучит на Олимпийских играх в случае их побед. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В четверг Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине.

"На самом деле, мне кажется, обиднее всего для моих молодых ребят, для девчонок, которые второй раз поедут на Олимпиаду без гимна. Но здесь уже не так жестко, как было в первый раз. Эту мелодию они знают, безусловно, они ее слышали, поэтому будем гордиться этим", - сказала Вяльбе.