Лыжник Большунов рассказал о сложностях доставки тредбана в Россию

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов в настоящее время ведет переговоры о доставке тредбана в Россию. Как рассказал спортсмен журналистам, у него возникли небольшие проблемы по растаможиванию этого тренажера.

Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров - классических или коньковых. По ходу минувшего сезона Большунов отмечал, что хотел бы приобрести это устройство, которым активно пользуются норвежские лыжники.

"Про тредбан, который заказывал Олимпийский комитет России, я реально ничего не знаю. Я занимаюсь своим тредбаном. Сейчас идут переговоры по доставке. Существуют небольшие проблемы по растаможке, там такая сумма встает, практически чуть ли не полцены еще", - заметил Большунов.

"Помещение для тредбана есть в Подмосковье. Так удобно, не нужно тратить большое количество времени. До дому мне шесть-семь часов нужно добираться на машине. Пока доедешь, пора обратно поворачивать, а тут удобно", - добавил лыжник.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).