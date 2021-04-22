Россиянка Велиева стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе

ТАСС, 22 апреля. Россиянка Ханум Велиева стала серебряным призером в весовой категории до 68 кг на чемпионате Европы по борьбе. Соревнования проходят в Варшаве.

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Золотую медаль завоевала француженка Кумба Ларрок, победившая 22-летнюю россиянку в финальной схватке. Бронзовые награды в активе представительницы Чехии Аделы Ханцликовой и Алины Бережной из Украины.

На прошлом чемпионате Европы в Риме Велиева завоевала золотую медаль. Также она является трехкратной чемпионкой России.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.