"Аталанта" сыграла вничью с "Ромой" в чемпионате Италии. Миранчук остался в запасе

ТАСС, 22 апреля. "Аталанта" в гостях сыграла вничью с "Ромой" со счетом 1:1 в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе "Аталанты" гол забил Руслан Малиновский (26-я минута), у римлян отличился Брайан Кристанте (75). На 69-й минуте защитник гостей Робин Госенс получил вторую желтую карточку и покинул поле. Защитник "Ромы" Ибаньес был удален с поля после второй желтой карточки на 94-й минуте.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук во втором матче подряд остался в запасе. Всего на счету россиянина за команду из Бергамо 25 матчей во всех турнирах, пять забитых мячей и одна результативная передача.

"Аталанта" в 32 матчах набрала 65 очков, прервав пятиматчевую серию побед в чемпионате, и занимает третье место в таблице первенства. "Рома" с 55 очками идет седьмой.

В следующем туре "Аталанта" 25 апреля примет "Болонью", столичный клуб в тот же день сыграет на выезде с "Кальяри".