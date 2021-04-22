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КХЛ

Никитин надеется, что хоккеист ЦСКА Мамин сыграет в следующем матче финальной серии

Нападающий получил травму во втором матче противостояния
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин
© Станислав Красильников/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин надеется, что нападающий команды Максим Мамин вернется в состав в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Авангардом". Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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В четверг ЦСКА на выезде переиграл "Авангард" со счетом 2:1. Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 2-1. Мамин получил травму во втором матче и пропустил третью встречу серии. В тройке с Максимом Шалуновым и Константином Окуловым действовал Александр Попов, который в двух матчах отметился голом и результативной передачей.

"Мы планируем и надеемся, что Максим Мамин примет участие в следующей игре. Попов играл уже в этой тройке два года назад, не нужно было много времени, чтобы адаптироваться. Мы пытались делать то, что мы планировали", - сказал Никитин.

Мамин набрал 35 (15 шайб + 20 голевых передач) очков в 55 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Мамина пять заброшенных шайб и шесть голевых передач в 19 матчах.

Четвертый матч серии состоится 24 апреля в Балашихе.

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