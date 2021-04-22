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Футбол в Италии

"Милан" объявил о продлении контракта с 39-летним Ибрагимовичем

Новое соглашение с нападающим рассчитано на один сезон
Златан Ибрагимович EPA-EFE/GIORGIO BENVENUTI
Описание
Златан Ибрагимович
© EPA-EFE/GIORGIO BENVENUTI

ТАСС, 22 апреля. Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил соглашение с итальянским футбольным клубом "Милан". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Новый контракт с 39-летним игроком рассчитан на один сезон. Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года, до этого он представлял команду с 2010 по 2012 год. В текущем сезоне швед провел за клуб 25 матчей, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.

"Милан" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков в 32 матчах. В следующей встрече 26 апреля "Милан" на выезде встретится с "Лацио".

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