Пивоваров: финансовый фейр-плей больше не ограничивает трансферную политику "Динамо"

ТАСС, 22 апреля. Финансовый фейр-плей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не является причиной отсутствия зимой трансферов у московского "Динамо". Об этом заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В 2015 году "Динамо" было отстранено УЕФА на один сезон от участия в еврокубках за нарушение финансового фейр-плей. Это было связано со значительным превышением рыночной стоимости спонсорского контракта и доли зарплат футболистов в клубном бюджете.

"У "Динамо" есть определенная история взаимоотношений с УЕФА по финансовому фейр-плей, этот опыт был учтен. Наш клуб имеет еврокубковые амбиции, каждый год получает лицензию УЕФА, внимательно относится к соответствию всем критериям, включая финансовые, - заявил Пивоваров. - Могу сказать, что был приятно удивлен состоянием дел в этом направлении: по итогам проведенной за последние два года работы наша отчетность и финансовые планы на ближайшие годы полностью согласуются с требованиями фейр-плей. УЕФА признает нашу финансовую стабильность и рыночные доходы, так что этот аспект сейчас никак на наши трансферы не влияет".

В зимнее трансферное окно текущего сезона "Динамо" не приобрело ни одного игрока. На данный момент клуб с 46 очками в 26 турах занимает шестое место таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги и на три очка отстает от идущего вторым "Локомотива".