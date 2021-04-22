Гимнаст Карцев принес российской команде личную олимпийскую лицензию

ТАСС, 22 апреля. Россияне заняли три первых места по итогам квалификации в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Базеле.

Первое место занял Никита Нагорный, показавший результат 87,097 балла. Вторым стал Давид Белявский (85,398), третьим - Александр Карцев (84,731). В финале многоборья могут выступить не более двух представителей от страны. Таким образом, в финал вышли Нагорный и Белявский.

Карцев завоевал олимпийскую лицензию, так как Нагорный и Белявский ранее уже сделали это по итогам результатов командных соревнований на чемпионате мира 2018 года и по регламенту не могли бороться еще за одну. Карцев завоевал для российской команды вторую личную олимпийскую лицензию. Командную олимпийскую лицензию россияне заработали на чемпионате мира 2018 года в Дохе, первую личную - по итогам мирового первенства 2019 года в германском Штутгарте. Это максимально возможное количество олимпийских лицензий в мужской спортивной гимнастике.

По итогам квалификации в личном многоборье определились также участники финалов упражнений на отдельных снарядах, которые пройдут в субботу и воскресенье. Нагорный и Кирилл Прокопьев вышли в финал в вольных упражнениях, в упражнениях на коне и на параллельных брусьях выступят Белявский и Нагорный, на кольцах и в опорном прыжке - Нагорный, на перекладине - Белявский.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.