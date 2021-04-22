Пивоваров: уровень подготовки футболистов в академии "Динамо" является лучшим в России

"То количество воспитанников, которые привлекаются для тренировок и игр за основной состав, подтверждает, что динамовская академия в настоящий момент работает блестяще. Качество подготовки наших ребят является лучшим в России, примером для остальных. Это говорит о квалификации менеджмента, тренерского состава, эффективности методик", - подчеркнул Пивоваров.

"Естественно, в ситуации, когда у нас имеется такой позитивный опыт, он привлекает внимание других, и у клуба есть большие планы все эти наработки распространять, например, через развитие филиалов академии. Один из них начал свою работу в прошлом году в Дагестане. Пандемия эти планы слегка притормозила, но они по-прежнему амбициозны и претворяются в жизнь. В ближайшее время мы собираемся открыть еще минимум два филиала в регионах", - добавил он.

В состав молодежной сборной России на чемпионат Европы вошли пять игроков "Динамо": защитник Роман Евгеньев, полузащитники Даниил Лесовой и Арсен Захарян, а также нападающие Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин. 17-летний Захарян и 18-летний Тюкавин в текущем сезоне дебютировали за основную команду. На счету полузащитника девять матчей, два мяча и пять голевых передач, Тюкавин в 13 встречах отметился четырьмя голами и пятью результативными пасами.