Исполком УЕФА в пятницу примет окончательное решение по городам - хозяевам Евро-2020

ТАСС, 23 апреля. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу окончательно утвердит список городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы. Под вопросом находится проведение игр в Дублине и Мюнхене, власти которых не могут гарантировать допуск зрителей на стадионы.
В понедельник исполком УЕФА не смог принять окончательного решение по утверждению Бильбао, Мюнхена и Дублина в качестве городов, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата Европы. Комитету было представлено несколько вариантов проведения матчей в этих городах, он поручил администрации УЕФА подготовить конкретные предложения для принятия решения 23 апреля.
В среду власти Бильбао сообщили, что город не примет матчи чемпионата Европы. В заявлении на сайте администрации отмечалось, что УЕФА прислал оргкомитету Бильбао уведомление о том, что в одностороннем порядке лишает город права принимать игры Евро.
По информации газеты The Telegraph, УЕФА может отдать четыре дополнительных матча Лондону, так как Футбольная ассоциация Англии боролась против Суперлиги, о создании которой стало известно 19 апреля.
В Дублине должны пройти матчи Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня) и один из матчей 1/8 финала (29 июня). В Лондоне изначально планировалось провести семь игр: Англия - Хорватия (13 июня), Англия - Шотландия (18 июня), Чехия - Англия (22 июня), один матч 1/8 финала (26 июня), два полуфинала (6, 7 июля) и финал (11 июля), встречи состоятся на стадионе "Уэмбли", вместимость которого составляет 90 000 зрителей.
13 апреля мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что не может гарантировать проведение игр со зрителями. Мюнхен должен принять матчи Франция - Германия (15 июня), Португалия - Германия (19 июня), Германия - Венгрия (23 июня) и четвертьфинальную игру 2 июля.
УЕФА допускает варианты увеличения квоты
Генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин в интервью ТАСС сообщил, что УЕФА рассматривает варианты увеличения квоты. "Любой город до 28 апреля может увеличить вместимость. Это можно сделать не на все матчи, видимо, а на какие-то отдельные, это никак не обусловлено изначально", - сказал он.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что Дублин лишится статуса города - организатора чемпионата Европы, поскольку Футбольная ассоциация Ирландии не может гарантировать проведение матчей со зрителями. УЕФА рассматривает альтернативные стадионы, в том числе и в Санкт-Петербурге.
"Рассматривается ли вариант с Москвой или Санкт-Петербургом? Не хочется участвовать в распространении слухов, рассматривают все варианты, поскольку мы находимся в числе стран, которые подтвердили 50% посещаемости, поэтому, конечно, речь может идти о нас тоже. Окончательное решение договорились принять в пятницу, до этого администрация УЕФА проработает все варианты, не исключено перераспределение матчей", - добавил Сорокин.
В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала 2 июля.
На данный момент провести матчи Евро-2020 со зрителями на трибунах готовы Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%. Если болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу, то Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Рим подтвердили квоту в 25-33%, при этом столицы Нидерландов, Румынии и Дании сохраняют возможность ее расширить в конце этого месяца. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и встречи 1/8 финала, но оргкомитет английской части Евро рассчитывает увеличить заполняемость к полуфиналам и финалу.