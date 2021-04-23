Олимпийский концерт Чайковского. МОК утвердил замену гимна России на Играх

Первый концерт для фортепиано с оркестром прозвучит в случае побед российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине

ТАСС, 23 апреля. Российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Токио в нынешнем году и зимних Играх в Пекине в 2022 году в случае победы услышат музыку Петра Чайковского. Она заменит гимн, который запрещено исполнять в связи с санкциями, наложенными на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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О том, что Первый концерт для фортепиано с оркестром может быть сыгран на церемонии награждения после олимпийских соревнований, стало известно спустя сутки после заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал процесс всех согласований с МОК непростым. "Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей, и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине", - приводит его слова служба информации ОКР. О своем решении МОК в скором времени уведомит все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам, а также Международный паралимпийский комитет (МПК) и оргкомитеты Игр в Токио и Пекине. МОК также внес изменения в "Принципы имплементации решения CAS по делу WADA против РУСАДА" относительно использования символики, музыкального сопровождения и других атрибутов идентификации, которые будут применяться к спортсменам Российской Федерации до декабря 2022 года. "Прекрасная музыка, известная всему миру" Впервые музыка Чайковского была использована в качестве замены российского гимна после победы Ангелины Голиковой на чемпионате мира по конькобежному спорту в феврале.

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"[Выбор] первого концерта Чайковского был коллективным решением, мы обсуждали это с нашими спортсменами, нам всем понравилось это решение. Мы его предложили, нам его согласовали, конечно, это такая прекрасная музыка, которая известна всему миру - в Японии, в Китае, в общем, всем хорошо известна. Потом под нее выступали фигуристы, тоже неоднократно, они выиграли, как вы помните, все что можно. Так что эта музыка играла много раз, может быть, это будет удачная музыка для нашей сборной тоже, будем надеяться на это", - сказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. "На данный момент это наиболее оптимальный вариант - хорошая музыка, торжественная, мощная. Подходящая под такого рода церемоний", - подчеркнул глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. "Фрагмент концерта должен быть доработан" В январе этого года казалось, что заменой гимна станет песня "Катюша", которую комиссия спортсменов ОКР предложила для утверждения комитету. Однако по словам почетного президента ОКР Виталия Смирнова, аккорды концерта Чайковского узнаваемы по всему миру.

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"И на конкурсе Чайковского этот концерт обязательно исполняется, он прославился еще со времен участия Ван Клиберна, одного из его первых победителей. Конечно, придет время, когда у нас будет наш гимн, а сейчас хочется, чтобы музыка Чайковского звучала на Играх как можно чаще", - отметил Смирнов. Однако народный артист РФ пианист Денис Мацуев, который в качестве альтернативы также предлагал взять Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром, отметил, что для исполнения на Играх фрагмент концерта Чайковского необходимо доработать. "Я бы сделал более правильное обрезание, нежели то, что было на чемпионате мира [по фигурному катанию]. Я не знаю точный хронометраж, сколько должен звучать гимн, но тот вариант звучит не совсем оконченным, думаю, что здесь нужно еще доработать. Концерт Чайковского полностью идет 35 минут, мы понимаем, что речь идет о главной теме, но есть некая незавершенность, кусок темы взят не совсем профессионально", - сказал Мацуев.

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