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Летние олимпийские виды спорта

Американский всадник дисквалифицирован на 10 лет за использование электрошпор на лошадях

Также Эндрю Кочер должен выплатить штраф в размере 17 500 тыс. швейцарских франков

ТАСС, 23 апреля. Трибунал Международной федерации конного спорта (FEI) принял решение дисквалифицировать американца Эндрю Кочера на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дисквалификации действует с 28 октября 2020 года. Также Кочер должен выплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков и 7 500 швейцарских франков в качестве издержек по судебному процессу.

Отмечается, что в июне 2020 года FEI начала расследование в связи с утверждениями об использовании спортсменом электрошпор на нескольких лошадях во время международных и национальных соревнований, а также в течение тренировок.

На основе фотографий трибунал аннулировал результаты американца на восьми турнирах, которые проходили с июня 2018 года по ноябрь 2019 года, где он использовал электрошпоры. Кочеру запрещено участвовать в любом качестве и посещать как зрителю соревнования, проходящие под эгидой FEI.

Кочеру 38 лет, он выступал в индивидуальном конкуре и индивидуальной выездке.

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