"Вашингтон" победил "Айлендерс" в серии буллитов. Самсонов и Варламов сыграли "на ноль"

ТАСС, 23 апреля. "Вашингтон" в серии буллитов обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 0:0.

Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 26 бросков и провел второй в сезоне матч "на ноль", его одноклубники Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отличиться по ходу игры. Кузнецов реализовал победный буллит в послематчевой серии. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов спас свои ворота 28 раз и сыграл пятый "сухой" матч в сезоне.

"Вашингтон" с 64 очками в 45 встречах возглавляет таблицу Восточного дивизиона, "Айлендерс" располагается на второй строчке, набрав 63 очка в 47 играх. Следующую встречу команды проведут 25 апреля в Нью-Йорке.