"Флорида" уступила "Каролине" в матче НХЛ. Гусев отметился голевой передачей

Нападающий "Флориды" Никита Гусев отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в пяти матчах за команду. Олимпийский чемпион 11 апреля подписал контракт с "Флоридой" до конца сезона. Начал текущий сезон он в "Нью-Джерси", где в 20 матчах набрал 5 очков (два гола + три передачи), 10 апреля клуб выкупил его контракт.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 28. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников не сумел отличиться.

"Каролина" находится на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 67 очками за 46 игр. "Флорида" занимает вторую строчку, набрав 65 очков в 48 матчах. Следующую встречу команды проведут 25 апреля в Санрайзе (штат Флорида).