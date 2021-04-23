Шайба Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ против "Филадельфии"

У победителей шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (36-я и 51-я минуты) и Якуб Ворачек (55). В составе "Рейнджерс" отличились Брендан Смит (10) и Артемий Панарин (59).

Панарин забросил 17 шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 53 очка (17 голов + 36 передач) в 36 матчах. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 33 броска, его одноклубник Павел Бучневич не сумел отличиться. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал два голевых паса, набрав 24 очка (7+17) за 46 игр.

"Филадельфия" находится на шестой позиции в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 49 очков за 46 встреч. "Рейнджерс" занимают пятую строчку с 52 очками за 47 игр. Следующий матч команды проведут 24 апреля в Нью-Йорке.

В других матчах игрового дня "Бостон" на выезде обыграл "Баффало" (5:1), "Торонто" - "Виннипег" (5:3), "Питтсбург" дома победил "Нью-Джерси" (5:1), "Тампа" на своей площадке переиграла "Коламбус" (3:1).