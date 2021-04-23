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НХЛ

Шайба Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ против "Филадельфии"

"Филадельфия" выиграла со счетом 3:2, в составе команды двумя голевыми передачами отметился Иван Проворов
Артемий Панарин (слева) Elsa/Pool Photo via AP
Описание
Артемий Панарин (слева)
© Elsa/Pool Photo via AP

ТАСС, 23 апреля. "Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (36-я и 51-я минуты) и Якуб Ворачек (55). В составе "Рейнджерс" отличились Брендан Смит (10) и Артемий Панарин (59).

Панарин забросил 17 шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 53 очка (17 голов + 36 передач) в 36 матчах. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 33 броска, его одноклубник Павел Бучневич не сумел отличиться. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал два голевых паса, набрав 24 очка (7+17) за 46 игр.

"Филадельфия" находится на шестой позиции в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 49 очков за 46 встреч. "Рейнджерс" занимают пятую строчку с 52 очками за 47 игр. Следующий матч команды проведут 24 апреля в Нью-Йорке.

В других матчах игрового дня "Бостон" на выезде обыграл "Баффало" (5:1), "Торонто" - "Виннипег" (5:3), "Питтсбург" дома победил "Нью-Джерси" (5:1), "Тампа" на своей площадке переиграла "Коламбус" (3:1).

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