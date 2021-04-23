Варламов: предпочел бы пропустить пять шайб, но победить в матче с "Вашингтоном"

ТАСС, 23 апреля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов предпочел бы пропустить пять шайб при победе команды, чем "на ноль" в проигранном матче. Слова Варламова приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на пятницу "Айлендерс" проиграли "Вашингтону" со счетом 0:1 по буллитам. Варламов отразил все 28 бросков и в пятый раз в текущем сезоне сыграл "на ноль".

"Я бы предпочел выиграть со счетом 2:1 или 6:5, чем такое поражение, потому что для меня самое важное - это победа команды. Это хорошо для статистики, когда ты не пропускаешь ни одного гола, но после игры ты возвращаешься домой и понимаешь, что проиграл матч", - сказал Варламов.

Российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 26 бросков и во второй раз по ходу нынешнего регулярного чемпионата ушел со льда, не пропустив ни одной шайбы. "Он [Самсонов] сделал много важных сэйвов в матче, но большая часть из них была в первом периоде", - отметил главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт.

"Вашингтон" с 64 очками в 45 встречах возглавляет таблицу Восточного дивизиона, "Айлендерс" располагается на второй строчке, набрав 63 очка в 47 играх. Следующую встречу команды проведут 25 апреля в Нью-Йорке.