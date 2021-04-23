Лыжник Ретивых заявил, что придумает совместно с Пеллегрино тактику борьбы с норвежцами

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых, в общем зачете спринтерского Кубка мира уступивший только итальянцу Федерико Пеллегрино, очень рад переходу этого спортсмена в свою команду и полагает, что совместно они придумают тактику борьбы с норвежцами. Об этом россиянин сообщил ТАСС.

Федерация лыжных гонок России 21 апреля сообщила о том, что чемпион мира по лыжным гонкам Пеллегрино и призер мирового первенства Франческо де Фабиани будут тренироваться со сборной России в группе Маркуса Крамера. 30-летний Пеллегрино является серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане в личном спринте. В 2017 году он стал чемпионом мира в аналогичной дисциплине, а в 2019 году завоевал серебряную медаль мирового первенства.

"Информация о том, что Пеллегрино и де Фабиани будут тренироваться в одной группе с нами, вызывает только положительные эмоции. Могу также сказать, что с этими ребятами у нас и раньше было много совместных тренировок, они отличные лыжники. Очень здорово, что теперь рядом будут тренироваться два ведущих спортсмена из другой страны, лыжники мирового уровня. Мы будем вместе с ними проходить все сборы, но если они пришли в нашу команду, то в ней будут действовать правила нашего тренера", - сказал Ретивых.

"Я думаю, мы будем совместно придумывать, как обыгрывать норвежцев. Тем более, что Пеллегрино, де Фабиани, Сергей Устюгов и я - хорошие спринтеры. Но, думаю, норвежцы, узнав о нашем объединении, не будут переживать, им вообще без разницы. Хотя все равно для европейцев эта новость будет очень интересной, все будут думать, что из этого выйдет", - продолжил собеседник ТАСС.

Пеллегрино трижды был призером чемпионатов мира в командном спринте, в его активе серебро (2017) и две бронзовые медали (2015, 2019). Последнюю награду на мировых первенствах Пеллегрино завоевал в паре именно с де Фабиани.

В группу Крамера входят двукратный чемпион мира Устюгов, призер чемпионата мира Евгений Белов, трехкратный призер мировых первенств Ретивых, серебряный призер чемпионата мира в эстафете Артем Мальцев.