Сборная России по лыжным гонкам начнет централизованную подготовку к Олимпиаде в мае

22 апреля состоялось заседание президиума ФЛГР, на котором были подведены итоги выступлений национальной команды в завершившемся сезоне и утвержден состав на централизованную предолимпийскую подготовку.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам в мае отправится на первые централизованные сборы для подготовки к олимпийскому сезону. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"В мае уже все поедут на первые централизованные сборы, но не у всех спортсменов они будут на лыжах. Так, группа Юрия Бородавко традиционно едет в Крым. Но есть и те, кто сразу поедут на лыжах кататься. В разные места спортсмены отправятся, все как обычно", - сказала Вяльбе.

Главный тренер сборной рассчитывает, что пандемия коронавируса не отразится на реализации планов подготовки к олимпийскому сезону. "Надеемся, что будем жить полноценной спортивной жизнью", - добавила Вяльбе. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

На централизованную подготовку определены 39 спортсменов. В группе Маркуса Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина. В группу Олега Перевозчикова вошли Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.

В группе Егора Сорина будут тренироваться Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алена Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева. Юрий Бородавко будет тренировать Александра Большунова, Дениса Спицова, Александра Терентьева, Алексея Червоткина, Анастасию Кулешову, Анну Грухвину, Яну Кирпиченко, Марию Истомину, Наталью Непряеву.