Вяльбе: совместные тренировки с итальянцами пойдут на пользу лыжникам из группы Крамера

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совместные тренировки российских лыжников из группы Маркуса Крамера и итальянцев Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани пойдут только на пользу сборной России. Такое мнение высказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

Федерация лыжных гонок России 21 апреля сообщила о том, что чемпион мира Пеллегрино и призер мирового первенства де Фабиани будут тренироваться со сборной России в группе Крамера. 30-летний Пеллегрино является серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане в личном спринте. В 2017 году он стал чемпионом мира в аналогичной дисциплине, а в 2019 году завоевал серебряную медаль мирового первенства.

"К нам обратились итальянцы, и мы согласились. Я думаю, совместная работа будет хорошим подспорьем для наших ребят из группы Маркуса. И я понимаю, что для Пеллегрино это может быть последняя Олимпиада", - сказала Вяльбе.

"Многие лыжники из разных стран тренируются совместно, и ничего плохого в этом нет. Это прекрасно, что у наших ребят на тренировках будут отличные спарринг-партнеры", - продолжила собеседница ТАСС.

Пеллегрино трижды был призером чемпионатов мира в командном спринте, в его активе серебро (2017) и две бронзовые медали (2015, 2019). Последнюю награду на мировых первенствах Пеллегрино завоевал в паре именно с де Фабиани.

В группе Маркуса Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина. Устюгов - двукратный чемпион мира 2017 года, Ретивых - обладатель трех медалей мировых первенств, на ЧМ-2021 он вместе с Александром Большуновым выиграл бронзу в личном спринте.