СМИ: "Манчестер Сити" договорился о переходе 17-летнего бразильского футболиста Кайки

ТАСС, 23 апреля. Английский "Манчестер Сити" договорился о переходе 17-летнего футболиста бразильского "Флуминенсе" Кайки. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta Dello Sport Николо Скира.

Сообщается, что нападающий подпишет с английским клубом пятилетний контракт после окончания 2022 года. По информации источника, сумма сделки составит €12 млн. Также сообщается, что бразильский клуб получит 20% от суммы сделки в случае последующей продажи игрока.

В нынешнем сезоне Кайки провел один матч в Кубке Либертадорес. В восьми матчах чемпионата штата Рио-де-Жанейро на счету нападающего два гола.