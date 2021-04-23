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Евро-2020

Reuters: Севилья примет матчи чемпионата Европы по футболу

Ранее от проведения игр турнира отказался Бильбао
Олимпийский стадион в Севилье EPA PHOTO/EFE/EDUARDO ABAD
Описание
Олимпийский стадион в Севилье
© EPA PHOTO/EFE/EDUARDO ABAD

ТАСС, 23 апреля. Испанский город Севилья примет матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Ранее от проведения игр турнира отказался испанский Бильбао.

Окончательное решение по городам - хозяевам чемпионата Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет в пятницу. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остается проведение матчей в Мюнхене и Дублине. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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ИспанияЕвро-2020
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