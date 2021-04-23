Призер Олимпиады румынская гимнастка Йордаке госпитализирована на чемпионате Европы

ТАСС, 23 апреля. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по спортивной гимнастике румынка Лариса Йордаке попала в больницу после квалификационных соревнований на чемпионате Европы. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Чемпионат Европы проходит с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле. Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Токио.

"К сожалению, я не смогу соревноваться, потому что еще не выписалась из больницы. Да, я могу сказать, что мне намного лучше, и надеюсь, что мое здоровье будет улучшаться с каждым днем. Хочу поблагодарить вас за вашу заботу", - написала спортсменка.

Помимо бронзы Олимпиады в активе Йордаке по две серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира. Также 24-летняя гимнастка является шестикратной чемпионкой Европы.