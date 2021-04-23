{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпиады румынская гимнастка Йордаке госпитализирована на чемпионате Европы

Спортсменка попала в больницу после квалификационных соревнований
Лариса Йордаке AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Лариса Йордаке
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 23 апреля. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по спортивной гимнастике румынка Лариса Йордаке попала в больницу после квалификационных соревнований на чемпионате Европы. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Чемпионат Европы проходит с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле. Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Токио.

"К сожалению, я не смогу соревноваться, потому что еще не выписалась из больницы. Да, я могу сказать, что мне намного лучше, и надеюсь, что мое здоровье будет улучшаться с каждым днем. Хочу поблагодарить вас за вашу заботу", - написала спортсменка.

Помимо бронзы Олимпиады в активе Йордаке по две серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира. Также 24-летняя гимнастка является шестикратной чемпионкой Европы.

Теги
РумынияЛетние олимпийские виды спорта
Евро-2020
Сборная Польши сыграет на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге и Севилье
Ранее поляки должны были сыграть в Бильбао и Дублине
Сборная Польши сыграет на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге и Севилье
Читать полностью