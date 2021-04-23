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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка

Защитник сыграл в 20 матчах, набирая в среднем 17,1 очка за игру
Джамар Смит Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Джамар Смит
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 апреля. Атакующий защитник казанского УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком баскетбольного Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

34-летний Смит сыграл в 20 матчах турнира, набрав в среднем 17,1 очка и сделав 3,6 передачи за игру. В нынешнем сезоне баскетболист УНИКСа установил рекорд турнира по количеству реализованных трехочковых бросков. Американец выступает за казанский клуб с 2017 года.

Ранее Смит был включен в символическую сборную Еврокубка

В финале Еврокубка УНИКС сыграет с "Монако". Серия пройдет до двух побед, встречи состоятся 27, 30 апреля и, если потребуется, 2 мая.

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