Баскетболист УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка

ТАСС, 23 апреля. Атакующий защитник казанского УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком баскетбольного Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

34-летний Смит сыграл в 20 матчах турнира, набрав в среднем 17,1 очка и сделав 3,6 передачи за игру. В нынешнем сезоне баскетболист УНИКСа установил рекорд турнира по количеству реализованных трехочковых бросков. Американец выступает за казанский клуб с 2017 года.

Ранее Смит был включен в символическую сборную Еврокубка

В финале Еврокубка УНИКС сыграет с "Монако". Серия пройдет до двух побед, встречи состоятся 27, 30 апреля и, если потребуется, 2 мая.