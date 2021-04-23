Сборная Польши сыграет на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге и Севилье

Изначально планировалось, что Санкт-Петербург примет четыре матча чемпионата Европы. В городе на Неве должны состояться встречи группового этапа сборной России с командами Финляндии и Бельгии, матч между финнами и бельгийцами и игра 1/4 финала.

ТАСС, 23 апреля. Польские футболисты на чемпионате Европы сыграют в Санкт-Петербурге и испанской Севилье. Об этом в Twitter заявил глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек.

"Севилья и Санкт-Петербург - официально. Впереди еще много работы, мы начинаем сначала - лагерь, переезды, вся логистика", - говорится в сообщении.

Сборная Польши изначально должна была провести встречу с испанцами в Бильбао, а игры с командами Словакии и Швеции - в Дублине. Также в Дублине планировалось проведение игры группового этапа между сборными Швеции и Словакии и одной встречи 1/8 финала.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Севилья примет матчи чемпионата Европы вместо Бильбао, который отказался от проведения игр в среду. Ожидается, что в Севилье пройдут три матча группы Е с участием сборной Испании и встреча 1/4 финала.

Окончательное решение по городам - хозяевам чемпионата Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет в пятницу. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим, УЕФА пока не подтвердил официально перенос матчей из Дублина. В пятницу пресс-служба Немецкого футбольного союза сообщила, что власти Баварии дали согласование на проведение игр в Мюнхене со зрителями. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.