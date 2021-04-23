Биатлонист Лапшин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 23 апреля. Бывший биатлонист сборной России Тимофей Лапшин, ныне выступающий за команду Южной Кореи, дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Сообщается, что биатлонист нарушил антидопинговые правила 21 декабря 2013 года во время "Ижевской винтовки". 24 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Лапшина на основе данных из московской антидопинговой лаборатории и расследования Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

"Тимофей Лапшин признан виновным в нарушении антидопинговых правил Международного союза биатлонистов, которое произошло в 2013 году. Лапшин дисквалифицирован на 12 месяцев начиная с 23 апреля", - говорится в сообщении.

CAS определил, что источником запрещенного вещества был назальный спрей, и атлет не оспаривал нарушение. Лапшину грозила дисквалификация сроком на два года, но суд установил, что спортсмен не намеревался повышать спортивные результаты или жульничать.

Лапшин выступал за сборную России до 2017 года. В составе российской команды он дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете, также в его активе одна серебряная и две бронзовые медали в личных гонках. В марте 2017 года биатлонист принял южнокорейское гражданство и стал выступать за эту страну.