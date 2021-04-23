На юге Японии отменен этап эстафеты олимпийского огня

ТОКИО, 23 апреля. /ТАСС/. Организаторы этапа эстафеты олимпийского огня в южной японской префектуре Окинава из-за распространения нового коронавируса отменили проведение этого мероприятия в городе Миякодзима 2 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Ранее был отменен этап эстафеты, который должен был пройти на дорогах города Мацуяма на западе Японии. В еще одном японском западном городе Осаке мероприятие состоялось без зрителей в местном парке.

Эстафета олимпийского огня началась в Японии 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима. Она продлится 121 день, факел планировалось пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как сообщалось, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.