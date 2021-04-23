УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург получит дополнительные матчи на чемпионате Европы

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

"Мы усердно работали с федерациями - хозяевами турнира и местными властями, чтобы обеспечить безопасную и праздничную атмосферу на играх, и я очень рад, что мы можем приветствовать зрителей на всех матчах, чтобы отметить праздник международного футбола по всему континенту", - заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Запланированный в Дублине матч 1/8 финала (29 июня) согласно решению УЕФА пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Также УЕФА подтвердил, что от проведения турнира отказался испанский Бильбао, матчи которого будут перенесены в Севилью. Среди них встречи группы Е Испания - Швеция (14 июня), Испания - Польша (19 июня) и Словакия - Испания (23 июня), а также матч 1/8 финала, запланированный на 27 июня.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.