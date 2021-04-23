Покупателям билетов на матчи Евро в Бильбао и Дублине будет возвращена их полная стоимость

ТАСС, 23 апреля. Покупатели билетов на матчи чемпионата Европы, которые должны были состояться в испанском Бильбао и Дублине, получат возврат полной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу УЕФА заявил, что матчи, которые планировалось провести в Бильбао, состоятся в Севилье. Три игры группового этапа, которые должны были состояться в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург, а встреча 1/8 финала - в Лондон.

"Все билеты на матчи в Бильбао и Дублине будут аннулированы, всем покупателям будет возвращена полная стоимость аннулированных билетов. Важно отметить, что существующие покупатели билетов в Бильбао и Дублине получат приоритетный доступ в порядке очереди к будущим окнам продажи билетов на соответствующие реорганизованные мероприятия. В отношении любых будущих продаж билетов через программы продаж участвующих национальных ассоциаций будут применяться правила соответствующих фан-клубов", - говорится в заявлении.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.