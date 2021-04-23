Абсолютный бойцовский чемпионат запускает в Москве турнир по игре UFC 4

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) совместно с Федерацией компьютерного спорта города Москвы проведут турнир по игре UFC 4. Об этом было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Соревнования пройдут в рамках проекта "Московский киберспорт", организованного ФКС Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Призовой фонд турнира составит 350 000 рублей. Соревнования включают семь отборочных турниров, итоговую квалификацию и финал, который пройдет в LAN-формате.

"По нашим оценкам, 31% тех, кто является болельщиком смешанных единоборств, владеет игровой приставкой, - сказал вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский. - Мы знаем, что большое количество людей приходит в мир ММА не через трансляции, а через игру, либо смотрят игровые стримы. Несколько месяцев назад была запущена и глобальная лига UFC 4. Надеюсь, что в какой-то момент будет возможность интегрировать участников нашего турнира в глобальный".

Громковский также добавил, что на данный момент количество участников турнира составило 128 человек.